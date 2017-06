Lučo Ibanjez slobodan igrač?

Argentinac ne želi još jednu košmarnu sezonu

Veličina slova A A A

Luis Ibanjez mora da beži iz Trabzona! Doveden kao pojačanje prošlog leta, omaleni Argentinac je preživeo košmarnu sezonu na obali Crnog mora kakvu nije mogao ni da zamisli... Trabzon je letos platio Zvezdi 1.400.000 evra za Ibanjeza i potpisao ugovor sa njim do leta 2019. godine, ali je ljubav vrlo brzo pukla.

Ibanjez je igrao samo na startu sezone, posle čega je prebačen na klupu, a potom i na tribine. Praktično, nije ni dobio pravu šansu da pokaže zašto je godinu dana ranije navijače Crvene zvezde bacao u stanje ekstaze. Poslednji meč je odigrao 27.januara ove godine.

Jasno je da u Trabzonu ne računaju na njega i rečeno mu je da traži novi klub. Međutim, borbenog Argentinca štiti finansijski jak ugovor, bez obzira što bi on rado promenio sredinu. On u drugoj godini ugovora ima godišnju platu od 950.000 evra, dok će u trećoj ta cifra da naraste do 1.050.000

Međutim, izgleda da novac u Turskoj nije ni zagarantovan. Trabzon kasni sa isplatama i nije uplatio Argentincu poslednje tri ili četiri plate, pišu turski mediji. Ibanjez je odlučio da tuži turski klub i naplati dugovanja posle čega bi postao slobodan igrač. Otuda u Trabzonu nemaju mnogo izbora, pošto su papiri na strani Luča Ibanjeza koji bi mogao da se obrati arbitražnom sudu FIFA i skupo naplati rastanak. Tačnije, da inkasira 2,250.000 evra.

Zainteresovani klubovi čekaju rasplet situacije jer ne žele da plaćaju obeštećenje za Ibanjeza ako ne moraju. Pogotovo što je iza Ibanjeza loša sezona u kojoj nije imao mogućnost da pokaže šta zna. Tačnije, Trabzon je uticao na tržišnu vrednost nekadašnjeg levog beka crveno-belih i sada mu ostaje da odigra igru nerava sa Ibanjezom i njegovim zastupnicima A čini se da su Lučovi argumenti jaki.

Trabzon bi da izvuče deo novca koji je uložio u Argentinca, ali sve su manje šanse za to i situacija izgleda sve bolje za nekadašnjeg beka Crvene zvezde koji će najverovatnije napustiti klub sa isplaćenim zaradama i kao slobodan igrač.

(FOTO: Star sport)