Luda noć u NBA! Seltiksi dva puta stizali -17 i srušili šampiona, Hjuston za poluvreme ubacio 90 poena (VIDEO)

Velike zvezde Voriorsa sramotno šutirale - Kari, Grin i Tompson jedva iznad 20 odsto iz igre. Harden u prvom poluvremenu dao 33...

Seltiksi su mnogo moćni! Seltiksi konačno imaju tim koji može da napadne NBA prsten! Najtrofejniji klub najjače lige na svetu trijumfom nad šampionom iz Ouklenda (92:88) pokazao je da ima kvalitet da se nosi sa najboljima i da njegova strašna serija 14:0 nije nikakva slučajnost.

Seltiksi su i pre noćašnjeg spektakla imali najbolji skor u čitavoj ligi, a novom pobedom protiv Voriorsa samo su potvrdili status trenutno najboljeg tima u NBA karavanu.

Meč u TD Gardenu rešio je do samog finiša gotovo neprimetni Kajri Irving, koji je u ključnim momentima ubacio šest poena.

Golden Stejt je mnogo bolje otvorio derbi, posle prvih 12 minuta imao prednost od deset poena (28:18), a sredinom druge četvrtine i punih 17 koševa viška - 44:27. Da imaju šampionski karakter Seltiksi nisu pokazali samo kada su do poluvremena uspeli da priđu na minus pet, već i u smiraj treće deonice, kada su još jednom nadoknadili 17 razlike (66:40) i izjednačili rezultat pred četvrtu deonicu. U poslednjih pet minuta treće četvrtine gosti su uspeli da ubace samo dva poena...

Od tog momenta igralo se koš za koš, a prevagu su, kao što rekosmo, odneli vezani poeni Kajrlija Irvinga. Doskorašnji saigrač Lebrona Džejmsa iz Klivlenda meč je završio sa 16 poena, 5 skokova i 6 asistencija. Za Boston je veoma značajno bilo što je imao čak pet podjednako razigranih igrača i svi su bili dvocifreni. Džejlen Braun brojao je do 22 (plus 7 skokova), Al Horford zabeležio je dabl dabl (18 poena i 11 skokova), dok su Moris i Tatum ubacili po 12 koševa.

Razloge poraza Voriorsi mogu da traže u uasnom šutu svojih najvećih zvezda. Osim Kevina Duranta (24 poena) svi ostali su debelo podbacili. Kari, Tompson i Grin imali su šut iz igre tek nešto preko 20 odsto?! Njih trojica zajedno uzeli su ukupno 43 šuta, a pogodili mizernih 11 puta?! Klej je ubacio 13, Kari 9, a Grin 11 poena.

Sjajan meč viđen je i u Arizoni, gde su Sansi bukvalno pregaženi od strane furioznog Hjustona - 116:142. Frapantno zvuči podatak da su Rakete ubacile čak 90 poena za poluvreme, što se dogodilo prvi put još od 1991. Zanimljivo da je isti učinak i zada zabeležio - Hjuston. Džejms Harden ponovo je bio glavni šerif. Od tih 90 u prva 24 minuta on sam dao je 33. Do kraja se zaustavio na cifri od 48 koševa i 7 dodavanja. On je prvi igrač koji je ove sezone došao do 500 poena. Rajan Anderson postigao je 24, a dabl dabl učinke imali su Klint Kapela (12 poena i 10 skokova) i Kris Pol (11 poena i 10 asistencija). Dvocifreni su još bili Gordon (13), Ariza (11), Nene (10).

U poraženom timu Greg Monro sakupio je 20 poena i 11 skokova, a Devin Buker 18 i 10 asistencija.

NOĆAŠNJI REZULTATI

Boston - Golden Stejt 92:88

/Braun 22 - Durant 24/

Feniks - Hjuston 116:142

/Monro 20 - Harden 48/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

