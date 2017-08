Ludak na klupi, potpuna ludaja na golu: Jedan pravi, ali blesav i dva lažna golmana - Strazbur pošaćen (VIDEO)

Neverovatna glupost Majka Menjana skupo koštala Doge

Ako je na klupi “Ludak“, među stativama može da bude samo još veći. Lilov golman Majk Menjan napravio je neverovatnu glupost na gostovanju kod Strazburga i domaće častio sa tri boda, pošto je u trenutku kada je Marselo Bijelsa izvršio sve tri izmene zaradio crveni karton i ostavio ekipu na cedilu. Strazbur je to umeo da kazni i u poslednjih pola sata utakmice stigne do ubedljive pobede od 3:0.

Odlučujući trenutak zbio se u 63. minutu kada je Benžamin Korne uspeo da nekako isprovocira 22-godišnjeg golmana. Menjan je izgubio živce i loptom u glavu pogodio Kornea, pa mu je sudija Joan Amel potpuno opravdano pokazao put u svlačionicu.

Strazburu je bio utaban put do pobede. Bijelsa je zbog povreda već u prvih 20 minuta morao da izvrši dve izmene, a potom je bacio sve na kocku. Fode Balo Ture je imao loš dan, šef ga je iz igre izveo već u 37. minutu. Tu nije bila povreda u pitanju.

Ali to je Bijelsa. Čudesan taktičar. I ponekad brzoplet čovek. Izvlačenje Bala Turea iz igre na kraju mu se obilo o glavu. Kad je Menjan isključen na gol liniju je otišao napadač Nikola de Previj. Prvi gol Strazburga nije ličio na gol sa ozbiljne profesionalne utakmice. Ne samo zbog De Previja, mada je njegova reakcija bila pomalo komična. U njegovu odbranu - on i nije školovan golman. Mnogo je veći problem za Bijelsu to što su njegovi fudbaleri ostavili Žonasa Martena samog kao duha - 1:0.

De Previj je potom imao i jednu fantastičnu reakciju zaustavivši protivničkog napadača u situaciji jedan na jedan, ali je potom mesto među stativama prepustio saigraču iz veznog reda Ibrahimu Amaduu. I on je imao jednu zapaženu odbranu, ali je onda sudija Amel rešio da malo pogura Strazbur sviravši čini se neopravdan penal. Dmitri Lenard je bio siguran egzekutor, da bi u samom finišu Žeremi Grim projektilom neuhvatljivim za Amadua stavio tačku na i.

Biće zanimljivo čuti Bijelsinu reakciju.

LIGA 1 - 2. kolo:

Petak:

Nica – Troa 1:2 (0:0)

/Plea 63pen – Nijane 53, Kauji 85/

Ren – Lion 1:2 (0:0)

/Borižo 86 - Depaj 57, Dijaz 74/

Subota:

Nant – Marselj 0:1 (0:0)

/Okampos 87/

Amijen – Anže 0:2 (0:1)

/Kriveli 27, Mangani 56/

Bordo – Mec 2:0 (1:0)

/Vada 44, Sankare 64/

Kaen – St. Etjen 0:1 (0:0)

/Hamuma 67/

Tuluz – Monpelje 1:0 (1:0)

/Durmaz 43pen/

Nedelja:

Strazbur – Lil 3:0 (0:0)

/Marten 74, Lenard 82, Grim 88/

17.00 Dižon – Monako

21.00 Gengan - PSŽ