LUDI TIKET (-), ponedeljak, 20.795.657 dinara: Korak do DVADESET MILIONA!

Šalke i Hanover sprečili nestvaran dobitak našeg kladioca koji je ipak naplatio 30.000 dinara

Kvota od preko 60.000 sve govori. Podržana sa uplatom od 300 dinara i MOZZART BONUSOM mogla je našem kladiocu koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com, da donese dobitak od nestvarnih DVADESET MILIONA DINARA!

Ovaj igrač gađao je šest parova, ali je birao izuzetno jake kvote. Na kraju, pao je na najvećoj, što se može okarakterisati kao sreća u nesreći. On je, naime, na meču Bundeslige Šalke - Hanover tipovao prelaz iz dvojke u iks s kvotom 17. Ali vrlo brzo je bilo jasno da će to teško proći - pojačanje domaćih iz Juventusa Marko Pjaca u 16. minutu doveo je Šalke u vođstvo, i bilo je nerealno očekivati da do kraja prvog poluvremena Hanover preokrene na 1:2. Gosti jesu uspeli da postignu gol, ali u nastavku, za konačnih 1:1.

A uhvaćeno je nekoliko sjajnih kvota na ovom tiketu: 2-X na Inter - Roma, X-2 na Antalija - Bešiktaš, kao i 1GG, odnosno da će oba tima dati bar po gol u prvom delu, na Sautempton - Totenhem, Kaljari - Milan i Bajern - Verder.

Na uloženih 300 dinara s kvotom 64.783 potencijalni dobitak iznosio je 20.795.657 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 1.360.463 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 30.000 dinara.