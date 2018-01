LUDI TIKET (-), utorak, 246.741 dinar: Nema šale s Ermisom

Mali klub iz Aradipua uništio rivala iz Nikozije i tiket iz Niša

Veličina slova A A A

Zanimljivu taktiku imao je ovaj Nišlija u ponedeljak: na tiket je stavio sedam parova iz raznih takmičenja, miksovao je i tipove, a gađao je pet solidnih i dve ogromne kvote. Umalo da ta koncepcija urodi plodom i donese mu sjajan dobitak.

Na putu ka dobitku isprečio se Ermis, mali klub iz Aradipua, mesta koje je praktično predgrađe Larnake. Ova ekipa dočekala je Olimpijakos iz Nikozije u kiparskom šampionatu, a naš kladilac gađao je iz dvojke u iks. Međutim, Ermis je bukvalno razneo rivala, i dao mu čak četiri gola u prvom poluvremenu, odmah stavljajući do znanja da ovaj tip neće proći.

Tako je poništio odlično tipovanje Nišlije, koji je uhvatio keca na Svonsi - Liverpul s kvotom 8,50, a pogodio je i ostale tipove sa znatno manjim kvotama.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 4.486 potencijalni dobitak iznosio je 246.741 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 22.431 dinar, odnosno 10% na sedam odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 280 (više 99, manje od 499), ovaj igrač podigao je pet puta veću sumu od uložene, u ovom slučaju 250 dinara.