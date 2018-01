LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.409.932 dinara: Demokrate razočarale Požežanina

Jedan gol nedostajao za skoro milion i po dinara na samo 30 uloženih

MOZZARTOV kladilac iz Požege u sredu se opredelio da gađa pretežno manje popularna fudbalska takmičenja, izabrao je okruglo deset parova i za svaki namenio isti tip - domaćin daje bar dva gola.

Birao je vrlo mudro, od prvog meča, Slovan - Teplice, koji je počeo u 11.00 krenuo je da zaokružuje prilično jake kvote. Slovačka, pa poljska, pa Kipar, preko Egipta, sve do Engleske. Oko 22.30, kad su završeni mečevi Svonsi - Vulverhempton i Vigan - Bornmut situacija je bila sledeća: devet zaokruženih i jedan na čekanju. Taj par što se čekao igrao se u Brazilu, a i okviru šampionata Mineiro sastali su se Demokrata - Kaldense. Ostalo je, dakle, da Demokrate daju dva pogotka i da ovaj sjajan tiket prođe. Ali sve je krenulo naopako: gosti su na poluvremenu vodili sa 0:2, a u nastavku su domaći uspeli samo da ublaže poraz pred kraj meč. Nedostajao je, dakle, jedan pogodak za prolaz tiketa.

Na uloženih 30 dinara s kvotom 31.331 potencijalni dobitak iznosio je 1.409.932 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od čak 469.977 dinara, odnosno 50% na deset odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 3.000 dinara.