LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.502.045 dinara: Uhvatio kvotu 8,50 u Madridu, ali je pao u Humskoj

Novosađanin je verovao u Vojvodinu...

Veoma hrabar tiket stiže nam iz Novog Sada, gde je MOZZARTOV kladilac, očigledno lokalpatriotski, gađao kvotu 16 na meču Partizan - Vojvodina u Kupu Srbije. On je tipovao 2-2&2+I, odnosno da će gosti voditi na poluvremenu, i pobediti na kraju, i sve to uz bar dva gola u prvih 45 minuta.

Međutim, crno-beli nisu dozvolili iznenađenje. U utakmici koja je većim delom bila slična onoj u Novom Sadu, dakle bez mnogo uzbuđenja, Uroš Đurđević je fantastičnim golom rešio pitanje pobednika i učesnika finala Kupa Srbije.

A ovaj igrač uhvatio je kvotu 8,50 na revanšu polufinala Lige šampiona Atletiko - Real gde je uhvatio 1-1&2+I, dok je u Bosni i Hercegovini gađao i pogodio dvojku na Sarajevo - Široki Brijeg s kvotom 7,00. Uspeo je da predvidi i pobede Himnasije, Arsenala i Oberhauzena...

Na uloženih 100 dinara s kvotom 14.037 potencijalni dobitak bio je 1.502.045 dinara, uključujući tu i MOZZART BONUS od 98.345 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 877 (više od 499, manje od 999), ovaj igrač podigao je DESET PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, dakle 1.000 dinara.