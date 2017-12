LUDI TIKET, četvrtak, 167.091 dinar: Pobednički miks

Sjajno tipovanje na fudbal, hokej i košarku

Promešao je kladilac iz Užica u sredu fudbal, košarku i hokej, i ispostavilo se da je napravio pobednički miks!

Što se hokeja tiče, na meču Kunlun - Torpedo pogodio je da će biti nerešeno na kraju prve trećine, a na Sibir - Ugra gađao je i pogodio da će domaćin voditi na kraju prve trećine i pobediti na kraju.

Podjednako uspešan bio je i u košarkaškoj Evroligi: predvideo je da će na Olimpijakos - CSKA biti postignut veći broj poena od ponuđene margine, a na Himki - Efes je odigrao tip koji možda ima komplikovanu skraćenisu (K11P&UP1P<), ali je u praksi jednostavan: domaćin će voditi na poluvremenu i biće postignuto manje poena od zadate margine, takođe na poluvremenu.

Najveću kvotu uhvatio je na Venecija - Kremoneze, gde je iks nosio koeficijent 3,10, a vrlo uspešan bio je u Španiji i Francuskoj, gde je pogodio po dva meča.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.392 dobitak iznosi 167.091 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 27.848 dinara, odnosno 20% na devet odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!