LUDI TIKET, četvrtak, 191.179 dinara: Ono kad BMW vredi 30 dinara...

Sjajan tiket nije izbio na prvo mesto takmičenja zbog uplate od 20 dinara...

Veličina slova A A A

Strašan tiket sastavio je MOZZARTOV kladilac u utorak uveče, i na njega uplatio 20 dinara. Pogodio je ukupnu kvotu 7.000, a da je uplatio samo 30 dinara više, sada bi zauzimao prvo mesto u oktobarskom takmičenju POGODI NAJVEĆU KVOTU, i bio bi prvi favorit da osvoji BMW serije 1 jer je trenutno vodeći tiket s kvotom 3.610. Naime, uslov za učestvovanje u takmičenju je da uplata bude bar 50 dinara... Šteta!

Elem, može naš kladilac da žali zbog toga jer je sjajno pogađao. Opredelio se za mečeve poslednjieg kola kvalifikacija za Mundijal u Južnoj i Srednjoj Americi, a na sve to, dodao je jedan par iz Kupa Australije. Verovao je da Čile neće slaviti u Brazilu, iako mu je pobeda bila preko potrebna, i pogodio iz iksa u keca s kvotom 4,50, dok je na Peru - Kolumbija pogodio takođe prelaz iz iksa u iks, s kvotom 4,60.

Na ostalih sedam parova gađao je golove - jednom 0-2, četiri puta GG i dva puta GG3+. I sve je prošlo bez većih problema.

Na 20 uloženih dinara s kvotom 7.080 dobitak iznosi 191.179 dinara, uključujući MOZZART BONUS u iznosu od 49.564 dinara, odnosno 35% na devet odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!