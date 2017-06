LUDI TIKET (-), četvrtak, 2.082.509 dinara: A od Kolumbijaca - NIŠTA!

Remi bez golova u Kupu Kolumbije skupo koštao kladioca s Novog Beograda

Kombinazzija 1&VG 2 (pobeđuje domaćin, a više golova pašće u drugom poluvremenu) nosi velike kvote i recept je za jurenje velikih dobitaka.

Ovu taktiku isprobao je MOZZARTOV kladilac s Novog Beograda, tačnije iz Bloka 45, i bio je veoma blizu dobitka od dva miliona.

Osnovu na tiketu činila su tri para iz Kupa Alžira i svi timovi sa severa Afrike „ispoštovali“ su ovog igrača, baš kao i Argentinci (Atletiko Rafaela - Almagro) i Šveđani (Vasalunds - Vasteras), ali nisu Kolumbijci.

Milionarios je dočekao Atletiko Nasional u prvom meču polufinalu Kupa Kolumbije i očekivalo se da pobede kako bi obezbedili kapital pred revanš na gostujućem terenu, ali malo toga je viđeno... Meč se završio kako je i počeo - 0:0.

Na uloženih 200 dinara s kvotom 9.296 potencijalni dobitak iznosio je 2.082.509 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 223.225 dinara, odnosno 12% na šest odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 20.000 dinara.