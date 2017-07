LUDI TIKET (-), četvrtak, 2.150.812 dinara: Odigrao deset kečeva i jedan iks, došlo 11 kečeva!

Furiozna Astana koštala kladioca iz Kraljeva preko dva miliona dinara. „Utešna nagrada“ 30.000 dinara

Težak, težak pad za kladioca iz Kraljeva.

On je na tiketu odigrao deset kečeva i jedan iks, a i na tom jednom meču gde je prognozirao nerešen ishod došao je - kec.

Oborila ga je utakmica Astana - Legija u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Duel kazahstanskog i poljskog prvaka bio je neodoumica za mnoge, jer je poznato da Kazahstanci, a pre svih Astana, ulažu mnogo novca, međutim, Legija je prošle sezone u nekoliko navrata bila odlična u Ligi šampiona. Verovatno zato se naš igrač opredelio ga gađa iks s kvotom 3,10, ali Astana je od početka bila furiozna - 2:0 na poluvremenu i 3:1 na kraju. Dakle, njena pobeda se gotovo nijednog trenutka nije dovodila u pitanje.

To je bila i jedina utakmica iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Sve ostale odabrane su iz drugih takmičenja, na svima je gađana pobeda domaćina, i kec je svuda i došao.

Na uplaćenih 300 dinara s kvotom 5.514 potencijalni dobitak iznosio je 2.150.812 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 496.612 dinara, odnosno 30% na 11 odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju lepih 30.000 dinara.