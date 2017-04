LUDI TIKET (-), četvrtak, 2.534.994 dinara: Prelaz na Stamfordu bio je preveliki zalogaj

Tiket s kvotama u rasponu od 1,10 do 18

Retko viđamo ovakav miks kvota kao na tiketu koji nam stiže iz Aleksinca. Od 1,10 na Avranš - PSŽ u Kupu Francuske, pa sve do 18 na prelaz iz dvojke u iks na Mančester Junajted - Everton.

A druga najveća kvota na tiketu iznosila je 15 i odnosila se takođe na prelaz iz dvojke u iks na Čelsi - Mančester Siti. Ovaj kladilac verovatno je razmišljao da su Plavci spustili gas, s obzirom na veliku bodovnu prednost u odnosu na konkurenta, kao i kiks protiv Kristal Palasa u prošlom kolu, međutim, tim Antonija Kontea bio je prilično siguran protiv velikog rivala. Čelsi je u prvom poluvremenu došao do prednosti od 2:1 i održao je do kraja, dakle došlo je iz keca u kec.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 46.090 potencijalni dobitak iznosio je 2.534.994 dinara, uključujući i MOZZART BONUS od 230.994 dinara, odnosno 10% na sedam odigranih parova s kvotom većom od 1,35, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: s obzirom na to da je promašen jedan par, a da je ukupna pogođena kvota iznosila više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, što je u ovom slučaju 5.000 dinara.