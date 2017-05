LUDI TIKET (-), četvrtak, 3.383.237 dinara: STRAŠNO! Ostao bez skoro 30.000 evra i BMW-a zbog jednog gola u Kolumbiji!

Edvin Paraza iz kluba Agilas uništio kladioca iz Beograda

Išlo je sve kao podmazano na ovom tiketu na kojem se našlo 17 parova. Prvi po terminu (16.30), Ural - Lokomotiva, nagovestio je u kom pravcu će tiket ići, pošto je tipovana dvojka, a Moskovljani su već posle prvih 45 minuta imali prednost od 2:0.

Nastavilo se u istom ritmu - Rostov, Spartak, Zenit, CSKA, pa Real, Monako, Juventus, Utreht... Svi su odradili svoj deo posla, i onda su red došli Južnoamerikanci. I oni su nastavili da guraju ovaj tiket ka konačnom „trijumfu“.

Sve dok na red, i to poslednji, nisu došli Kolumbijci. Meč Envigado - Agilas u kupu počeo je u 23.00, a iako su domaći bez šanse da se plasiraju u narednu fazu takmičenja, naš kladilac je gađao keca. To je bila kobna greška. Dugo je bilo 0:0, a šok je usledio u 57. minutu kada su gosti poveli. Međutim, samo devet minuta kasnije došlo je do izjednačenja. I ostalo je pola sata da domaći još jednom zatresu mrežu. Nisu uspeli...

Ne samo da su Kolumbijci ostavili ovog igrača bez fantastičnog dobitka od skoro 30.000 evra, nego su ga sprečili i da izbije na prvo mesto takmičenja POGODI NAJVEĆU KVOTU, s obzirom na to da je njegov tiket imao za skoro 1.000 veću ukupnu kvotu od trenutno vodećeg!

A na uloženih 100 dinara s kvotom 25.061 nadao se dobitku od 3.383.237 dinara, uključujući tu i MOZZART BONUS od 877.137 dinara, odnosno 35% na 13 odigranih parova s kvotom većom od 1,35.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.