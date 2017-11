LUDI TIKET (-), četvrtak, 3.593.044 dinara: Nesrećo, ime ti je Sambenedeteze

Italijanski tim jednim golom srušio tiket od tri i po miliona, koji bi svom kreatoru verovatno doneo i BMW-a serije 4

Veličina slova A A A

Moglo je to da bude ludo veče u beogradskom naselju Mirijevo. Jedan MOZZARTOV kladilac iz ovog dela prestonice imao je tiket vredan preko tri i po miliona dinara s ukupnom kvotom 62.487 koji bi ga lansirao na prvo mesto takmičenja POGODI NAJVEĆU KVOTU i skoro sigurno obezbedio BMW-a serije 4 jer bi bilo vraški teško da ga neko prestigne do 18. decembra.

On je na sedam parova gađao isti tip - iz iksa u iks! Najmanja kvota iznosila je 3,90, a najveća 6,00, što dovoljno govori o tome koliko je dobro tipovao, s obzirom na to da je zaokružio šest parova.

Jedan ga je „prodao“. U Kupu Italije sastali su se niželigaši Kazertana i Sambendeteze. Gosti, koji inače nisu poznati kao efikasan tim, zatresli su mrežu neočekivano već u 8. minutu. I bilo je dovoljno vremena za domaće da uzvrate udarac do odlaska na odmor, ali to se nije desilo. Oni su izjednačili u nastavku, i prošli na penale, ali to nije mnogo zanimalo našeg kladioca koji je zbog tog jednog pogotka ostao bez neverovatnog dobitka i verovatno bez BMW-a...

Na uloženih 50 dinara s kvotom 62.487 potencijalni dobitak iznosio je 3.593.044 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 468.694 dinara, odnosno 15% na sedam odigranih parova bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.