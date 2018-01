LUDI TIKET (-), četvrtak, 5.781.164 dinara: Moreirense se prerano ispucalo

Jedan gol nedostajao za fantastičan dobitak

Veličina slova A A A

Portugalsko prvenstvo nije poznato po tome što pada mnogo golova, pa je ovo pravi podvig. MOZZARTOV kladilac iz Beograda je na čak tri meča uhvatio tip TGG 2GG, odnosno da će oba tima dati bar po gol u drugom poluvremenu, na Boavista - Braga, Maritimo - Šaves i Rio Ave - Fereira, a isti tip prošao mu je i u Premijer ligi, na Arsenal - Čelsi, kao i u Kupu Španije, na Formentera - Alaves.

Međutim, baš u Portugaliji je ovaj tiket i pao. Na utakmici Aves - Moreirense, gde je takođe tipovano 2GG. Ispostavilo se da je kobno bilo to što su se gosti prerano ispucali. Naime, Moreirense je već posle prvih 45 minuta vodilo sa 0:2, a to ipak nije ekipa koja daje tri i više golova po meča. U nastavku, kada je trebalo da obe ekipe zatresu mrežu, to je učinio samo Aves koji je postigao, ispostavilo se, počasni pogodak.

Na uloženih 2.000 dinara s kvotom 2.701 potencijalni dobitak iznosio je fantastičnih 5.781.164 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 378.204 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 692 (više od 499, manje od 999), ovaj igrač podigao je DESET PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 20.000 dinara.