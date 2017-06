LUDI TIKET (-), četvrtak, 511.011 dinara: Nigata je loš izbor za golove

Japanci stopirali dobitak od pola miliona

Kladilac iz Lazarevca stavio je na tiket tri meča iz Japana i jedan iz Finske, gađao jake kvote, i malo mu je nedostajalo da dođe do dobitka od pola miliona dinara.

Međutim, pao je tip TM1 2+&GG (domaćin će dati barem dva, a gost barem jedan gol) na meču Albireks Nigata - Visel Kobe. Gosti su svoj deo posla ispunili, dok domaćini nisu uspeli nijednom da zatresu mrežu. Ovde je naš igrač rizikovao s kvotom 4,80 i nije mu se isplatilo. Kažemo rizikovao, s obzirom na to da Nigati ove sezone ništa ne ide od ruke, a poslednji put je dala dva gola na meču još početkom aprila. Ovo joj je bio deseti meč u nizu na kojem nije uspela da to ponovi. Osim toga, u poslednjih deset mečeva ima čak devet poraza...

Ostaće upamćeno da je ovaj kladilac na meču Kofu - Sangan uspeo da pogodi da će oba tima dati bar po dva gola (TGG T1&T2 2+) sa kvotom 8,50!

Na uloženih 1.000 dinara s kvotom 496,13 potencijalni dobitak iznosio je 511.011 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 14.881 dinara, odnosno 3% na četiri odigrana para bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 103 (više od 99, manje od 499), ovaj igrač podigao je pet puta veću sumu od uplaćene, u ovom slučaju 5.000 dinara.