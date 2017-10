LUDI TIKET (-), četvrtak, 515.409 dinara: BRUTALAN PAD! Tanke u 90+5 ostavio Prijepoljca bez pola miliona i BMW-a (VIDEO)

Šok i neverica. Kakav tiket, kakav pad!

Nema šale s ovim kladiocem iz Prijepolja!

Sedam parova je u sredu na tiket stavio MOZZARTOV igrač, a bez problema je gađao ogromne kvote i napravio ukupan koeficijent 9.544 koji bi mu, da je tiket prošao, doneo prvo mesto na tabeli oktobarskog takmičenje POGODI NAJVEĆU KVOTU I OSVOJI BMW SERIJE 1!

A tiket nije prošao zbog gola u PETOM minutu nadoknade vremena! U Brazilu su noćas igrali Botafogo i Šapekoense, a tipovano je iz iksa u iks. Posle prvih 45 minuta bilo je 0:0, gosti su poveli u 60, a domaći izjednačili u 67. minutu. Taman kako treba. I tako je ostalo do 90. minuta. Činilo se da je to to, a onda je u 90+5 Vinisijus Tanke, mladi napadač Botafoga, na brutalan način oborio ovaj tiket - golman Šapea ostao je na liniji, pa ga je Tanke savladao glavom sa svega metar-dva... Pogledajte...

Da sve bude gore po kladioca iz Prijepolja, ovo je bio poslednji meč na tiketu, a pre toga je pogodio neke sjajne tipove, poput iz keca u iks na Ovijedo - Tenerife s kvotom 15!

Na uloženih 50 dinara s kvotom 9.544 potencijalni dobitak iznosio je 515.409 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 38.179 dinara, odnosno 8% na sedam odigranih parova.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.