LUDI TIKET (-), nedelja, 1.265.167 dinara: Taj prokleti 13. par!

Sve je uprskao Partik...

(LUDI TIKET MOŽETE POGLEDATI I OVDE)

Koliko putase dogodilo da samo jedan par odnese i mnogo manje svote novca, a kamoli milionsku? Na veliku žalost našeg kladioca koji je putem sajta MOZZART Bet odigrao svoj tiket, samo jedna utakmica odnela je sa sobom preko 10.500 evra!

A da je prošlo, naš igrač bi u roku od šest časova od trenutka uplate postao milioner! I to na samo 20 uplaćenih dinara. Koban je bio par škotskog prvenstva između Sent Džonstona i Partika, gde se tražio jedini X na celom tiketu. Ali, nije prošao... Bio je to, eto ironije, baksuzni 13. par na tiketu...

Posle 0:2 i vođstva Partika domaćin je uspeo da prepolovi zaostatak kasnim golom s bele tačke i tako vrati tračak nade da bi nerešen ishod mogao da se dogodi. I umesto novog gola u mreži Partika baš su gosti postigli još jedan pogodak i tako rešili utakmicu. U četvrtom minutu nadoknade...

Tako je niz vodu otišla ukupna kvota 46.858,04 i potencijalni dobitak od 1.265.167 dinara... Ali, utehu je pružio verni MOZZART benefit "NAPLATI PROMAŠAJ", pa je tako naš igrač na samo 20 inkasirao 2.000 dinara! Odnosno, 100 puta veći iznos novca od same uplate.