LUDI TIKET (-), nedelja, 1.466.525: Piroćanac lake ruke i tiket teškog pada

Mozzartov majstor napravio je "zmiju" od 15 parova i umalo prošao za skoro milion i po dinara. Ali baš umalo, jer je pao samo na jednoj utakmici

MOZZARTOV igrač je na uplatno-isplatnom mestu Pirot 1 uplatio veoma interesantan tiket u koji je očigledno bezgranično verovao, pošto je na isti položio čak 5.000 dinara! A uz ukupan koeficijent od 225,62 trebalo je da mu donese tačno 1.466.525,90 din i napravi od njega milionera. Trebalo je, ali ipak nije pošto ga je oborio samo jedan od 15 parova.

Ali, krenimo od početka jer ovaj majstor iz Pirota zaslužuje to. Iako se zna da su Piroćanci prilično štedljivi, naš igrač je odlučio da "puca na veliko", pa je složio ubitačan tiket naslagavši mečeve uglavnom nižih ili manje atraktivnih liga. Tek se kod jednog para odlučio da stavi susret između reprezentacija, i to mu je došlo pošto je gađao keca na Švedska - Belorusija (4:0). Mozzartov as se pri odabiru parova odlučio za manje kvote, a najveću mu je doneo Bretford - Altrinham (1,82)

A pad ovog majstorskog tiketa mogao je možda da izbegne samo da je malo bacio pogled na tabelu Premijeršipa Severne Irske kada je birao igru za par Ards - Glenavon. Naime, u pitanju je bilo 33, to jest poslednje kolo šampionata Severne Irske. A kada je situacija kao što jeste na tabeli, više golova teško dolazi, jer ni Ardsu ni Glenavonu bodovi i golovi praktično ništa nisu značili. Glevanon bi u svakom slučaju ostao na šestoj poziciji, što znači da je obezbedio nastavak prvenstva u Grupi šampiona, dok se od ranije znalo da će se Ards boriti u Grupi za opstanak. Istina, bodovi nikada nisu na odmet, ali je ovde trebalo računati na manjak takmičarskog elana, pa je igra UG 3+ nosila značajan rizik. I tako i beše, pošto je jedini gol, koji je doneo pobedu domaće Arsu postigao Majkl Rudi tek u 90. minutu. Prekasno i premalo.

Ali Mozzart ne bi bio to što jeste, da ne nagradi ovakve majstorije, pa je naš igrač iz Pirota zahvaljujući bonusu NAPLATI PROMAŠAJ, zaradio 25.000 dinara, pošto se na tiketu sa jednim promašenim parom, a za kvotu veću od 99 isplaćuje pet puta vrednost uplate.

(foto: mozzartbet.com)