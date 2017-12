LUDI TIKET, nedelja, 1.848.180 dinara: Benteke, nisi promašio samo penal - nego i BMW!

Sjajan tiket iz Zvečana pao zbog belgijskog napadača...

Benteke, proklet da si! I ti i onaj ko ti je dozvolio da šutiraš penal u 93. minutu! Teško da je moglo bez ovakvih, ako ne i mnogo gorih kletvi na MOZZARTOVOM uplatnom mestu u Zvečanu nakon što je reprezentativac Belgije propustio da sa bele tačke postigne gol za pobedu Kristal Palasa nad Bornmutom i tako našeg kladioca učini i milionerom i vrlo verovatno vlasnikom novog BMW-a Serije 4!

PALASE, NEKA SI OSTAO BEZ POBEDE!

Umesto Milivojevića penal odluke izveo Benteke i promašio! (VIDEO)

To što je svaka od 13 utakmica počela u 16.00 učinilo je ovaj tiket posebno "ludim", jer se može reći da je ga je Benteke srušio bukvalno u poslednjim sekundama. Pre toga lagano su prošli Totenhem, Notingem Forest, Midlzbro, Bristol, Oldam... Bilo je doduše i nekoliko mečeva koji su prošli teže, s minimalnih 1:0, ali su prošli. Samo taj - proklet da je - Benteke...

Potencijalna isplata na ovom tiketu bila je sjajnih 1.848.180 dinara, ali mnogo teže za preboleti biće činjenica da je ukupna kvota iznosila preko 15.000 i da bi je teško neko nadmašio do kraja našeg takmičenja "POGODI NAJVEĆU KVOTU ZA BMW SERIJE 4". Logično, jedan naš igrač se i raduje ovakvom ishodu Bentekeovog penala i konačnog pada ovog izvanrednog listića - to je trenutni lider s kvotom 7.019 koji zadržava pol-poziciju uoči poslednjih osam krugova (takmičenje traje do 18. decembra).

Nije za poređenje sa radošću dobijanja luksuznog automobila ili 2.000.000 dinara, no bonus "NAPLATI PROMAŠAJ" ume ponekad da ublaži tugu. Ovoga puta simpatičnih 10.000, suma sto puta veća od uplaćene jer je proizvod pogođenih koeficijenata veći od 999...