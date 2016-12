LUDI TIKET (-), nedelja, 2.999.842,89 dinara: Turci, ne gaz’te oranje

Majstoru iz Zemuna je prošlo čak 11 parova iz Serije B, ali ga je oborio fiks na Bujukšehir

Veličina slova A A A

Ova subota je bio dan prilično siromašan sportskim događajima, što je i sasvim normalno u prazničnom delu godine. Ali i takav, kakav je "izrodio" je jedan zaista lep, odmeren tiket. Nažalost i gubitni.

Čak 12 parova po takvom danu, za ukupan koeficijent od astronomskih 33..331,59 trebalo je da MOZZARTOVOM igraču donese zamalo pa tri miliona, tačnije 2.999.842,89 dinara. Odlučio se za fudbal, pre svih za Seriju B u kojoj je vezao 11 parova. I što je najluđe - SVI SU PROŠLI. Samo za tako nešto naš igrač zaslužuje svaku pohvalu i nagradu.

Ipak, na njegovo "oranje" zgazili su Turci, to jest pretposlednja Adana i gostujući i vodeći Istanbul Bujukšehir. Mozzartov as je logično odigrao da će gosti voditi na poluvremenu i slaviti na kraju. I sve je išlo kako valja do 52. minuta kada su domaćini izjednačili. Ajde što su oni izjednačili, nego što gosti iz prestonice nisu uspeli da barem još jednom zatresu mrežu. A imali su skoro 60 % posed lopte!

Zaista šteta, ali mu je MOZZARTOV BONUS, koji je dostigao 5.000 dinara ipak malo zacelio ranu koju su našem igraču naneli Turci. Barem da odigra još koji, ovakav majstorski tiket.

(foto: Mozzartbet.com)