LUDI TIKET (-), nedelja: Kada te na tiketu izda par sa najvećom kvotom, znaš da nije bilo suđeno

Preko 10.000 evra zarade ipak nije završilo na računu našeg majstora i to sve zahvaljujući meču samog dna francuske Lige 1

Srećni broj od sedam parova na tiketu koji je juče uplaćen u Vrnjačkoj Banji nije se ipak ispostavio kao takav. I to, naravno za malo. Kako i uvek biva.

MOZZARTTOV as je odredio fudbalske utakmice iz Belgije, Francuske i Španije za klađenje našta je uplatio samo 50 dinara na monstruoznu kvotu 25.150. Da je prošao danas bi bio bogatiji za čak 1.358.130 (!) dinara. Preko 10.000 evra zarade ipak nije završilo na računu našeg majstora i to sve zahvaljujući meču samog dna francuske Lige 1, između Anžea i Meca koja je završena rezultatom 2:1 (2:1), a gađano je PK X-2 (nerešeno na poluvremenu, pobeda gostiju). Bio je to i par sa najvećom kvotom 9,50 na tiketu

Mozzart je upravo zbog ovakvih, hrabrih pokušaja znalaca klađenja i osmislio BONUS 1.000 zahvaljujući kojem je i ovaj gubitni tiket nagrađen sa 100 puta većom cifrom od uložene - 5.000 dinara.

(foto: mozzartbet)