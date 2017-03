LUDI TIKET, petak, 1.004.172 dinara: Golovi za milionče!

Sjajan miks Lige šampiona i Lige Evrope

Verovao je ovaj kladilac s Novog Beograda u efikasne revanš mečeve osmine finala Lige šampiona, golove je iskombinovao sa duplim šansama i prelazima, i u utorak i sredu je sve prošlo baš onako kako se nadao.

Na tiket je pridodao tri meč iz Lige Evrope, i na sve tri odigrao isti tip - oba tima daju gol. Kako je na tiket uloženo mnogo, verovatno je sa izvesnom dozom nervoze čekao mečeve u četvrtak, ali se ispostavilo da je mogao da bude potpuno opušten. Na mečevima Šalke - Menhengladbah, Gent - Genk i Kopenhagen - Ajaks tip GG prošao je već u prvom poluvremenu!

Na uloženih 5.000 dinara s kvotom 167,36 dobitak iznosi 1.004.172 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 167.372 dinara, odnosno 20% na sedam odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!