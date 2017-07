LUDI TIKET (-), petak, 1.235.480 dinara: Maksim se maksimalno potrudio da ovaj tiket ne prođe...

Pet puta iz iksa u iks, četiri prošlo, jedan gol sve pokvario

Veličina slova A A A

Kladilac iz Bora pronašao je u četvrtak pet parova, po njegovom mišljenju idealnih za igru iz iksa u iks, i bio je vrlo blizu milionskog dobitka!

Na čak tri odigrana meča rezultat je bio 0:0, dakle ni u jednom trenutku nije „izlazio“ iz iksa, dok je u Iranu Zob Ahan vodio do 90. minuta protiv Sijada, ali je Badamaki pred sam kraj izjednačio na 2:2.

Pad se dogodio u Ligi Evrope, odnosno u Litvaniji, na meču Trakai - Škendija. Na odmor se otišlo sa odgovarajućih 1:1, a u 52. minutu domaći su preko Maksima Maksimova poveli sa 2:1. Makedonski predstavnik možda bi i uspeo da dođe do potrebnih 2:2, ali je zaradio crvene kartone u 57. i 62. minutu, i do kraja meča se orijentisao na to da ne primi još neki pogodak...

Na uloženih 500 dinara s kvotom 2.398 potencijalni dobitak iznosio je 1.235.480 dinara, uključujući tu i MOZZART BONUS u iznosu od 35.985 dinara, odnosno 3% na pet parova bez igre konačan ishod.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 521 (više od 499, manje od 999), ovaj igrač podigao je deset puta veću sumu od uložene, u ovom slučaju 5.000 dinara.