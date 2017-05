LUDI TIKET (-), petak, 1.384.750 dinara: Jedan gol do kvote 50.000!

Valjevac pao u Finskoj

Strašan tiket stiže nam iz Valjeva, gde je MOZZARTOV kladilac sa 25 uloženih gađao dobitak od skoro milion i po dinara!

On je na revanšima polufinala Lige Evrope pogodio da će pasti tačno četiri (Lion - Ajaks 3:1, kvota 4,50), odnosno dva gola (Man. Junajted - Selta 1:1, kvota 3,60), a najveću kvotu (16) uspeo je da pogodi u danskoj drugoj ligi gde je na utakmici Hobro - Vejle pogodio prelaz iz keca u iks.

Pao je u Finskoj gde je na Helsinki - Ilves gađao tačan rezultat 2:1 s kvotom 8,00. Domaćin je svoj deo posla ispunio, dao je dva pogotka, ali gosti nisu uspeli da uzvrate nijednom. Da jesu, taj njihov gol vredeo bi ovom Valjevcu preko 10.000 evra.

Na uloženih 25 dinara s kvotom 49.455 potencijalni dobitak iznosio je 1.384.750 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 148.375 dinara, odnosno 12% na šest odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, dakle 2.500 dinara.

I pored ogromne kvote, da je prošao, ovaj tiket ne bi izbio na prvo mesto takmičenja POGODI NAJVEĆU KVOTU ZA BMW SERIJE 1, s obzirom na to da nije ispunio uslov za učešće u takmičenju, a to je da je minimalna uplata 50 dinara.