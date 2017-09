LUDI TIKET, petak, 117.162: Dva u prvom? Nema nikakvih problema!

Zaokružen odličan tiket sa ozbiljnom uplatom

Odlučiš se za jednu igru, nađeš četiri prava para, uplatiš više nego solidnu svotu novca i ostvariš pozamašan dobitak. Sve to učino je MOZZARTOV igrač iz Jagodine, koji je na 2.000 uplaćenih dinara i pogođenu kvotu 57,4 ostvario dobitak od 117.162 dinara!

On je gađao tip 1ug 2+ (zbir golova u prvom poluvremenu će biti najmanje dva) na sva četiri para, raspon kvota je išao od 2,55 do 3,15 i na svakom meču je rezultat posle prvih 45 minuta bio 2:0 ili 0:2. Na tiketu su se našle mlade selekcije Moldavije i Hrvatske, odnosno Izraela i Azerbejdžana, zatim selekcije Portugalije i Češke do 20 godina, kao i utakmica afričkih kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo u Rusiji između Gvineje i Libije. I sve je zaokruženo!

U ukupan dobitak uračunat je i MOZZART bonus od dva procenta ili 2.297 dinara.

(FOTO: mozzartbet.com)