LUDI TIKET, petak, 122.812 dinara: Kad te Čileanci ispoštuju

Drugoligaš iz Južne Amerike lišio MOZZARTOVOG kladioca nervoze

Veličina slova A A A

Ukupno 11 parova odigrao je ovaj kladilac, koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com. U sredu uveče, nešto pre ponoći, imao je deset zaokruženih tipova, i ostalo mu je da čeka meč Kupa Čilea Univerzidad Katolika - Rendžers Talka. Drugoligaš je gostovao šampionu države, ali je naš igrač hrabro tipovao da će gosti dati barem jedan gol (TM2 1+). I Rendžers ga je ispoštovao, s obzirom na to da je 0:1 bilo već u 26. minutu meča, dakle nije bilo nikakve nervoze. Kasnije je domaćin, za koji igra Dijego Buonanote, nekada jedan od najtalentovanijih Argentinaca, dodao gas, i stigao do lake pobede od 3:1, ali to nije mnogo ni zanimalo našeg igrača.

Pre toga, on je imao nekoliko sjajnih pogodaka, a najveću kvotu je uhvatio na prijateljskom meču Leganes - Alaves, gde je tipovao iks s kvotom 3,70.

Na uloženih 20 dinara s kvotom 4.912 dobitak iznosi 122.812 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 24.572 dinara, odnosno 25% na 11 odigranih parova.

Čestitamo!