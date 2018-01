LUDI TIKET (-), petak, 2.218.603 dinara: Kolumbijska nula uništila tiket

Milionarios i Deportivo Kali nisu opravdali očekivanja

Bio je ovo mnogo jak tiket, uplaćen preko sajta mozzartbet.com.

Jak ulog, jake kvote i potencijalno sjajan dobitak od preko DVA MILIONA DINARA!

Opredelio se ovaj kladilac za parove iz Južne Amerike, njih šest, i samo jedan tip 1UG 2+, odnosno u prvom poluvremenu padaju bar dva gola.

Na dva meča pala su po tri gola u prvih 45 minuta, na tri taman onoliko koliko je bilo potrebno (dva), dok je utakmica koja je oborila ovaj tiket odigrana u Kolumbiji. Milionarios i Deportivo Kali su ukrstili koplja, naš igrač očekivao je dosta golova, a dogodilo se upravo suprotno - „zakucan“ duel, bez mnogo šansi, i na kraju se završilo onako kako je počelo, sa 0:0.

Na uloženih 10.000 dinara s kvotom 198,09 potencijalni dobitak iznosio je 2.218.603 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 237.703 dinara, odnosno 12% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 66 (više od 59, manje od 99), ovaj igrač podigao je duplo veću sumu od uložene, u ovom slučaju 20.000 dinara.