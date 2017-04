LUDI TIKET (-), petak, 3.477.498 dinara: Da se Ajaks probudio malo ranije...

U Žagubici pogođene neverovatne stvari!

MOZZARTOV kladilac iz Žagubice orijentisao se samo na mečeve Lige Evrope, imao je neke na prvi pogled lude ideje, ali te ideje umalo da mu donesu 30.000 evra!

Pogodio je tačan rezultat 1:1 na meču Mančester Junajted - Anderleht s kvotom 11, što je malo ko očekivao, s obzirom na to da su Đavoli bili veliki favoriti. Tačan rezultat gađao je i pogodio na utakmici Bešiktaš - Lion. Kao i u prvom slučaju, „reprizirao“ je rezultat s prvog meča iz Francuske i bio u pravu!

U duelu Genk - Selta tipovao je da će i na poluvremenu i na kraju biti nerešeno, i ponovo bio u pravu na kvoti 7,25.

Pao je u Gelzenkirhenu. Predviđao je da će Šalke voditi na poluvremenu, a da će Ajaks do kraja izjednačiti. Domaćini su imali prednost od 2:0 posle prvih 45 minuta, ali tako je ostalo do isteka regularnog dela utakmice. Kopljanici jesu postigli dva pogotka koji su im obezbedili prolaz u polufinale, ali to se dogodilo tek u produžecima...

Na uloženih 300 dinara s kvotom 11.364 potencijalni dobitak iznosio je 3.477.498 dinara, uključujući i MOZZART BONUS od 68.298 dinara, odnosno 2% na četiri odigrana para bez igre konačan ishod.

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je 757 (više od 499, manje od 999) ovaj igrač podigao je deset puta veću sumu od uložene, u ovom slučaju 3.000 dinara.