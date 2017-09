LUDI TIKET, petak, 356.892 dinara: Bomba Boaćija, tri stative - bilo je ludo u Kelnu, bilo je berićetno u Prokuplju!

Uz dvojku na Zvezdu, ovaj igrač pogodio neverovatnu kvotu 12 na dvojku na Bilbao - Zorja!

Bio je to jedan od onih mečeva koji će se dugo pamtiti. Crvena zvezda je na neki način osvetila slavnu generaciju koja je 1989. posle beogradskih 2:0 poražena u Kelnu sa 0:3 - savladala je Jarčeve na njihovom terenu golom Ričmonda Boaćija, i to pravom bombom u prvom poluvremenu. U nastavku je domaćin jurnuo svom snagom ka golu Borjana, bio je to lud meč, Keln je pogodio tri stative, ali je ostalo 0:1. U Zvezdu je, između ostalih, verovao naš kladilac iz Prokuplja koji je odigrao dvojku s kvotom 4,60!

Ali pored crveno-belih, on je na tiketu imao još deset parova, sve konačne ishode, a kako je predvideo da će Bilbao kod kuće izgubiti ukrajinske Zorje - to bismo stvarno voleli da znamo. Uglavnom, tipovao je dvojku u Baskiji s kvotom 12 i pogodio, pošto su gosti poveli u 26. minutu golom Karatina i tako je ostalo do kraja. Svaka čast za ovaj pogodak!

Sjajno je tipovao i na pobedu Estersundsa nad Hertom (3,10), pa kec na Salcburg - Marselj (2,45), dvojku na Lugano - FCSB (2,05)...

Na uloženih 20 dinara s kvotom 14.870 dobitak iznosi 356.892 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 59.841 dinar, odnosno 20% na deset odigranih parova s kvotom 1,35 i većom.

Čestitamo!