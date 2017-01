LUDI TIKET (-), petak, 5.786.721 dinar: Jedna kombinazzija do 50.000 evra!

Kotbus je potpuno izneverio našeg kladioca

Veličina slova A A A

Ovde imamo tiket ozbiljnog igrača koj je sa šest parova ciljao dobitak od skoro 50.000 evra. Naravno, da bi napravio tako veliki ukupan dobitak kombinovao je jaču uplatu (2.000 dinara) sa velikim kvotama, uz pomoć MOZZART KOMBINAZZIJA, a ukupan koeficijent na kraju je iznosio 2.704.

Samo jedan pogodak nedostajao je ovom kladiocu, koji je tiket uplatio preko sajta mozzartbet.com, da zaradi veliki novac, izdao ga je Kotbus, ali ga nije „mučio“, s obzirom na to da je to bila jedna od prve dve utakmice na tiketu, pa se može reći da je ovo tipovanje palo već posle 45 minuta. On je gađao kombinazziju 1-1&4+ (domaćin će voditi na poluvremenu i pobediti na kraju, i ukupno će pasti najmanje četiri gola), a posle prvog dela bilo je 1:1, koliko je na kraju i ostalo...

Ostale tipove ovaj igrač maestralno je pogodio, i pokazao je način na koji se najbolje mogu primeniti kombinazzije s velikim kvotama.

Na 2.000 uloženih dinara s kvotom 2.704 potencijalni dobitak iznosio je 5.786.721 dinar, uključujući MOZZART BONUS od 378.561 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova bez igre konačan ishod.

Kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 499, a manja od 999, ovaj igrač je kroz benefit „Naplati promašaj“ podigao deset puta veću sumu od uložene, dakle 20.000 dinara.