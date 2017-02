LUDI TIKET (-), petak, 638.406 dinara: Neprecizni Francuzi sve pokvarili

Nedostajao je samo jedan gol Sent Etjena na Old Trafordu...

Mančester Junajted sinoć nije izneverio očekivanja brojnih kladilaca kojima je kec na Old Trafordu bio jedan od fikseva dana, a igrač iz Stare Pazove želeo je da podogne kvotu na Đavole i odigrao je kombinazziju 1&GG s kvotom 3,15. I malo je nedostajalo da ovaj tip prođe, s obzirom na to da je Murinjov tim tri puta tresao mrežu Sent Etjena, ali je izostao odgovor gostiju. Ne može da se kaže da je francuski tim bio daleko od pogotka, s obzirom na to da je čak 14 puta šutnuo ka golu, ali je nedostajala preciznost, s obzirom na to da nijedan od tih šuteva nije išao u okvir gola...

Ovo je, inače, bila najmanja kvota na tiketu, na kojem su pogođeni vrlo zahtevni tipovi - dupla pobeda na Rostov protiv Sparte nosila je kvotu 7,75, tip iz dvojke u dvojku na Menhengladbah - Fjorentina 6,25, prognoza da će u prvom poluvremenu meča Bilbao - Apoel oba tima dati bar po gol 5,20... Zbog svega ovoga, prava je šteta što i Sent Etjen nije bar jednom savladao De Heu na Old Trafordu...

Na uloženih 50 dinara s kvotom 11.932 potencijalni dobitak iznosio je 638.406 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 41.806 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova bez igre konačan ishod.

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je sto puta veću sumu od uplaćene, dakle 5.000 dinara.