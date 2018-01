LUDI TIKET, petak, 67.350 dinara: Košarkaška šarenica

Zanimljiv izbor parova

Veličina slova A A A

Prošetao se ovaj kladilac celom planetom u četvrtak, i na kraju nije zažalio.

Izabrao je šest košarkaških parova i na svakom gađao da će domaćin na kraju prvog poluvremena voditi sa razlikom većom od postavljene margine (H1P 1).

Bilo je tu kineske, australijske, pa i danske košarke, a bilo je i tri meča iz ženske konkurencije, iz Južne Koreje, Rusije i Turske. Vrlo zanimljiv izbor parova, koji se na kraju isplatio.

Na uloženih 1.500 dinara s kvotom 40,09 dobitak iznosi 67.350 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 7.215 dinara, odnosno 12% na šest parova bez konačnog ishoda, s ozbirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!