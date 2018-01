LUDI TIKET (-), petak, 897.838 dinara: Protiv Atromitosa ne treba igrati

Kladilac iz Kruševca imao sjajan tiket, ali je pao u Grčkoj

Atromitos, mali klub iz Peristerija, predgrađa Atine, hit je ove sezone u grčkom fudbalu. Dovoljno je samo reći da ekipa koju predvodi Austrijanac Damir Canadi ima čak sedam uzastopnih pobeda!

I upravo ovaj tim oborio je sjajan tiket iz Kruševca. Naime, ovaj kladilac je na meču Kupa Grčke Atromitos - Asteras gađao kombinazziju X2&2+I, nadajući se da će sjajna serija domaćina biti prekinuta. To se nije desilo: Atromitos je uradio ono što obično radi: slavio je sa 1:0, a ta pogodak postigao je u prvom delu, i ljubomorno čuvao prednost do kraja, čime je obezbedio plasman u narednu rundu Kupa, pošto je i u prvom meču, kao gost, slavio takođe sa 1:0.

Ovo i jeste bila najveća i najizazovnija kvota na tiketu (8,50), ali je igrač iz Kruševca pogodio, na primer, kvotu 5,50, igrajući KMB X2&VGX (biće nerešeno ili će pobediti gost, a u prvom i u drugom delu biće postignut isti broj pogodaka) na Kartahines - UCR u Kostatiki, zatim 4,90 takođe u Kostatiriki na Perez Zeledon - Munisipal Liberija (TM2 2+&GG)...

Na uloženih 100 dinara s kvotom 8.391 potencijalni dobitak iznosio je 897.838 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 58.736 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota 987 (više od 499, za malo manje od 999), ovaj igrač podigao je DESET PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 1.000 dinara.