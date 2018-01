LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.000.734 dinara: Gabrijelov fatalni gol

Brazilac iz Leganesa oborio tiket od milion dinara

Veličina slova A A A

Barselona, Panatinaikos i Arsenal sjajno su odradili svoj deo posla za ovog kladioca koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com, i nadao se dobitku od milion dinara.

Od tog dobitka odvojio ga je samo jedan gol, u režiji Brazilca Gabrijela Piresa, koji je bio jedini strelac na meču Leganes - Sosijedad. Naime, ovaj igrač tipovao je da će doći iks, uz nula do dva gola, i ispostavilo se da je imao veoma dobar osećaj za ovaj meč, kao i za ostala tri. Mreže su dugo mirovale, sve do 75. minuta, ali je tada Gabrijel postigao gol za 1:0. Ostalo je još dvadesetak minuta da Sosijedad eventualno uzvrati udarac jer bi i sa 1:1 ovaj tiket bio dobitak, ali to se nije dogodilo...

Na uloženih 7.500 dinara s kvotom 130,82 potencijalni dobitak iznosio je 1.000.734 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 19.584 dinara, odnosno 2% na četiri odigrana para bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 36 (više od 29), ovaj igrač povratio je uloženih 7.500 dinara.