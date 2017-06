LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.002.615 dinara: Jedan gol previše

Pogodak u Rumuniji koštao kladioca miliona dinara

Bio je ovaj kladilac iz Lazarevca rešen da uzme milion - veliki ulog, prilično jake kvote, i sve je išlo kako treba.

Do Rumunije, gde su igrali Medijaš i ACS Temišvar u plej-autu, a on tipovao 2-3 gola s kvotom 2,00. Već u prvom poluvremenu bilo je 2:1 za domaće, ali je tako ostalo sve do 81. minuta. Tada je mladi Sebastijan Mailat dao gol za goste iz Temišvara koji će ih možda spasiti direktnog ispadanja iz lige, ali je tim golom „probio“ tiket kladioca iz Lazarevca.

Na ostalim mečevima, tri put aje pogodio 2-3 gola, i dva puta 3+.

Na uloženih 12.100 dinara s kvotom 77,44 potencijalni dobitak iznosio je 1.002.615 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 65.591 dinar, odnosno 7% na šest odigranih parova bez igre konačan ishod.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 38,7 (više od 29, manje od 49), ovaj igrač povratio je uloženih 12.100 dinara.