LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.005.716 dinara: Kad igra Rio Ave, golovi pršte, ali sada je jedan nedostajao

Kladiocu iz Sopota nije promakao zanimljiv statistički podatak

Portugalska liga nije sinonim za mnogo golova. Čak naprotiv. Izuzev u mečevima kada Porto, Benfika i Sporting igraju s autsajderima pa umeju da napune njihovu mrežu. Ali u poslednje vreme je Rio Ave takođe izuzetak koji potvrđuje pravilo. Utakmice ove ekipe su veoma otvorene, što pokazuje činjenica da je na devet od njegovih prethodnih 10 mečeva prošlo 3+, a na pet i 4+...

Taj zanimljiv podatak nije promakao MOZZARTOVOM kladiocu iz Sopota koji je na meču Belenenses - Rio Ave gađao GG4+ s kvotom 4,30. I malo je nedostajalo da prođe. Na kraju je meč završen pobediom Rio Avea od 1:2, dakle nedostajao je samo jedan gol da ovaj tip prođe.

Taj gol nedostajao i da prođe ovaj tiket od MILION DINARA, s obzirom na to da je preostalih pet tipova s vrlo jakim kvotama zaokruženo. Na sjajnom meču Liverpul - Mančester Siti uhvaćeno je 5+ (3,60), zatim na Žil Visente - Portoil prelaz X-2 (6,25), pa X-1 na Santa Klara - Pijedade (4,50), a najveća kvota od čak 7,50 pogođena je u Španiji, gde je Alaves iznenadio Sevilju, savladavši je sa 1:0 i prošla je kombinazzija 1&0-2.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 8.979 potencijalni dobitak iznosio je 1.005.716 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 107.755 dinara, odnosno 12% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: s obzirom na to da je na tiketu promašen jedan par, a da je ukupna pogođena kvota iznosila više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.