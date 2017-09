LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.154.882 dinara: Šaponjić ubio nadu

Mladi Srbin doveo Varegem do velikog trijumfa u Gentu, i oborio tiket iz Nove Varoši

MOZZARTOV kladilac iz Nove Varoši pronašao je u nedelju ujutru 13 parova za koje je verovao da neće „prodati“, stavio ih je na tiket i nadao se dobitku od preko milion dinara.

Krenulo mu je dobro, pobedama PSV-a, Urala i Karlsruea, ali onda je na red došao meč Gent - Varegem. Domaćin je bio favorit, kvota na keca 1,80, ali da sve neće ići kako treba nagovešteno je već u 3. minutu, kada je 20-godišnji Ivan Šaponjić, koji igra za Varegem na pozajmici iz Benfike, zatresao mrežu za 0:1. Pokušavao je Gent potom svim silama da preokrene rezultat, imao je dovoljno vremena, ali jednostavno - nije išlo. Sve do kraja meča ostao je na snazi rezultat iz 3. minuta.

Šteta, s obzirom na to da su posle ove utakmice svi tipovi dolazili kao na traci, sve do poslednjeg, Vesterlo - Roselare, gde je odigran kec s kvotom 2,55, a na kraju je bilo 4:0.

Na 150 uloženih dinara s kvotom 5.499 potencijalni dobitak iznosio je 1.154.882 dinara, uključujući MOZZART BONUS u iznosu od 329.966 dniara, odnosno 40% na 13 odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 15.000 dinara.