LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.819.919 dinara: NEVIĐENO - pogodio devet konačnih ishoda, Frajburg ga ukopao!

Deset konačnih ishoda, nijedna kvota manja od 2,00, a uglavnom mnogo veće, i sve to u glavu!

Jasno vam je da je ukupna kvota morala da bude monstruozna, čak 29.118, što kad se prevede na ulog od 50 dinara znači da je potencijalni dobitak iznosio 1.819.919 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 364.019 dinara, odnosno 25% na deset odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Na tiketu su se našla čak četiri iksa, četiri dvojke i dva keca. Nerešen ishod ovaj kladilac iz Vladičinog Hana odlično je predvideo na utakmicama Tuluz - Lil, Atalanta - Fjorentina i Lucern - Grashopers, a ispravno je rezonovao i kod para Ajntraht - Frajburg. Domaći tim bolje stoji na tabeli, ali je u očajnoj formi, imao je tri poraza pre ovog meča, i ovaj igrač verovao je da će se ta crna serija prekinuti, ali da Ajntraht neće pobediti... Na poluvremenu je bilo 1:1, ali je Frajburg u nastavku postigao pogodak, a domaći nisu imali pravi odgovor... Šteta jer bi ovaj tiket zaista postao antologijski.

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj kladilac podigao je sto puta veću sumu od uložene, dakle 5.000 dinara.