LUDI TIKET, ponedeljak, 141.799 dinara: Latino ples

Pogođeno 11 konačnih ishoda

Krenuo je u „boj“ sa samo 20 dinara, a iz njega je ovaj kladilac, koji je tiket uplatio preko sajta mozzartbet.com, izašao bogatiji za preko 140.000 dinara!

Takav epilog dogodio se pošto je uspeo da pogodi 11 konačnih ishoda, većinu iz latinskih zemalja Španije, Portugalije, Meksika... a ubacio je i jednog „uljeza“, meč Al Šabab - Al Etifak iz Saudijske Arabije gde je pogođen kec.

Najveća kvota od 2,95 uhvaćena je u Segundi B, na meču Serseda - Guihuelo, gde je tipovana dvojka, a bilo je 0:4, što je primer koji ilustruje najbolje koliko je ovaj igrač bio uspešan.

Na uloženih 20 dinara s kvotom 5.453 dobitak iznosi 141.799 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 32.722 dinara, odnosno 30% na 11 odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!