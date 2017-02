LUDI TIKET, ponedeljak, 210.763 dinara: Za njega su prelazi dečja igra

Na šest mečeva pogodio ishod na poluvremenu i na kraju!

Na prvi pogled deluje tako lako, ali svi znamo koliko je teško uhvatiti šest prelaza na jednom tiketu. Upravo to je uspelo kladiocu iz Kikinde koji je za prikazano znanje bogato nagrađen.

Ukupnu kvotu najviše su „povukli“ Roda i Ajaks (gde je gađao iz iksa u dvojku s kvotom 4,00) i Menhengladbah i Frajburg (gde je gađao iz iksa u keca s kvotom 4,50), dok je na ostalim mečevima izbrao svoje favorite i prognozirao da će voditi na poluvremenu i pobediti na kraju. Ispoštovali su ga Dortmund, Atletiko Madrid i Porto, ali i Palermo, koji ove sezone igra veoma loše, ali je ovaj kladilac „namirisao“ da je vreme da Sicilijanci trijumfuju.

Na uloženih 200 dinara s kvotom 940,91 dobitak iznosi 210.763 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 22.581 dinar, iliti 12% na šest odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!