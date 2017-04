LUDI TIKET, ponedeljak, 214.310 dinara: Golovi, golovi i SAMO golovi!

MOZZARTOVOG kladioca iz Zaječara je za vikend zanimalo samo da se tresu mreže širom Evrope!

U periodu od petka do nedelje ovaj kladilac iz Zaječara pronašao je 13 mečeva i na svima je tipovao da će oba tima postići bar po gol, dok je na šest parova dodao i 3+.

I svih 13 puta je pogodio i to s neverovatnom lakoćom. U sedam mečeva mreže su se tresle na obe strane već do kraja prvog dela, dok je i u ostalim duelima prilično rano ispunjen uslov za prolazak. Osim u Holandiji, na Klasikeru Ajaks - Fajenord. Kopljanici su u prvom delu dali dva pogotka i bilo je prilično izvesno da će i nastavak biti efikasan, ali na gol gostiju čekalo se sve do prvog minuta nadoknade vremena. Fajenord nije uspeo da izvuče remi, ali je izvukao ovaj tiket koji je bio na putu za kantu, i posle toga sve je išlo kao podmazano.

Na uloženih 70 dinara s kvotom 1.800 dobitak iznosi 214.310 dinara, uključujući i MOZZART BONUS od 88.310 dinara, odnosno čak 70% na 13 odigranih parova bez igre konačan ishod.

Čestitamo!