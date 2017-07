LUDI TIKET, ponedeljak, 264.431 dinar: Odbojka, tenis, košarka - to je prava kombinacija!

Šapčanin odlično miksovao

Odlučio je ovaj Šapčanin da u nedelju na tiket ne stavi fudbal, već da miksuje odbojku, tenis i košarku i ispostavilo se da je napravio pun pogodak!

On je ne tiket stavio jedan odbojkaški (Kanada - Češka u konkurenciji žena), jedan košarkaški (Meralko Bolts - Gibebra, FIlipini) i četiri teniska meča, uglavnom s manje popularnih turnira.

Sve je dobro odmerio i predvideo i na kraju zaokružio svih šest parova.

Na uloženih 5.500 dinara s kvotom 44,93 dobitak iznosi 264.431 dinar, uključujući tu i MOZZART BONUS od 17.316 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!