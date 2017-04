LUDI TIKET (-), ponedeljak, 3.528.755 dinara: Gomezov het-trik uništio strašan tiket

Na 15 mečeva odigrano 2-3 gola, a MOZZART BONUS iznosio je 100%

Strašan tiket stiže nam sa sajta mozzartbet.com, gde je ovaj kladilac uplatio onlajn 50 dinara, a potencijalni dobitak od tri i po miliona zaista je neverovatan!

Taktika je bila sledeća: na 15 mečeva u nedelju stavio je identičan tip, 2-3 gola, a 15 kvota 2,00 i 2,05 uticalo je na ogroman ukupan koeficijent od čak 35.287.

Jedna po jedna, izabrane utakmice završavale su se u granici predviđenog, a onda je na red došla Bundesliga i utakmica Leverkuzen - Volfzburg. Posle prvog poluvremena bilo je 1:0, i sve je govorilo da je vrlo moguće da se ovaj duel završi sa dva do tri postignuta gola. Ta nada tinjala je sve do 80. minuta. U tom trenutku bilo je 2:0, a onda je na scenu stupio neverovatni veteran Mario Gomez. Deset minuta pre kraja smanjio je na 2:1, i u narednih sedam postigao još dva pogotka za 2:3. Domaćin je uspeo da u 89. poravna na 3:3, ali to kreatora ovog tiketa više nije zanimalo.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 35.287 potencijalni dobitak iznosio je 3.528.755 dinara, uključujući tu i sjajan MOZZART BONUS od čak 1.764.377 dinara, iliti 100% na 15 odigranih mečeva bez konačnog ishoda!

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, što je u ovom slučaju 5.000 dinara.