LUDI TIKET (-), ponedeljak, 318.372 dinara: Hiroaki, jesi li baš morao?

Tip iz keca u iks s kvotom 14 pao u 87. minutu

Kladilac s Novog Beograda u nedelju je igrao jako - na četiri para napravio je kvotu 3.121 i nadao se sjajnom dobitku.

Za ovoliki ukupan koeficijent najzaslužniji je bio tip iz keca u iks koji je iskorišćen na dva para, i u oba slučaja kvota je bila 14. U Nemačkoj, na meču drugog tima Sankt Paulija i Droherstena domaći su poveli već u 8. minutu, a na izjednačujući pogodak čekalo se sve do 86. minuta. Srećan kraj, međutim, nije viđen u japanskoj drugoj ligi - Gifu je dočekao Ehime, i na odmor otišao s minimalnom prednošću. Gosti su izjednačili u 79. minutu i činilo se da će i ovaj tip biti zaokružen, ali je u 87. minutu Hiroaki Namba zatresao mrežu, doneo trijumf domaćinu i srušio ovaj tiket.

Šteta, jer je pogođen i prelaz iz iksa u kec na Gamba Osaka - Visel Kobe, kao i čist iks u Belgiji, na Tubize - Sen Žiloaz.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 3.121 potencijalni dobitak iznosio je 318.372 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 6.272 dinara, odnosno 2% na četiri odigrana para, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 223 (više od 99, manje od 499), ovaj igrač podigao je pet puta veću sumu od uplaćene, dakle u ovom slučaju 500 dinara.