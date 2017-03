LUDI TIKET (-), ponedeljak, 4.351.188 dinara: Pogodio 25 puta, ali Tulon je sve poništio!

Na 100 dinara čekao preko četiri miliona!

Na ovom tiketu bilo je svega - fudbala, košarke, tenisa, odbojke, hokeja... I zaokruženo je čak 25 tipova! Iliti svi, osim jednog. Da mu bude malo lakše, kladiocu iz Beograda koji je tiket uplatio onlajn, može da posluži činjenica da je taj par koji je pao odigran među prvima. Ako je ikakva uteha...

Pad se dogodio u Francuskoj, i to u košarci, Tulon je dočekao ekipu Le Portela, u meču koji nije imao preterani rezultatski značaj, s obzirom na to da su oba tim u sredini tabele. Naš igrač gađao je keca s kvotom 1,50. Na poluvreme su gosti otišli s prednošću od četiri poena, ali je Tulon u trećoj četvrtini to stigao i prestigao. Očekivalo se da lagano privede meč kraju, ali... Le Portel je bio ubedljiv u poslednjem periodu, i odneo neočekivanu pobedu.

Posle ovog meča, sve je dolazilo, jedno po jedno, u svim sportovima. Ukupno 25 pogodaka!

Na uloženih 100 dinara s kvotom 31.079 potencijalni dobitak iznosio je 4.351.188 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 1.243.288 dinara, odnosno 60% na 20 odigranih parova s kvotom 1,35 i većom!

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 10.000 dinara!