LUDI TIKET, ponedeljak, 511.440 dinara: Američki san

Pogođeno 3+ na 16 utakmica preko bare. MOZZART BONUS veći od osnovnog dobitka!

Blistava noć za MOZZARTOVOG kladioca koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com. On se opredelio samo za jednu igru, i to 3+, i iskoristio ju je na 16 odabranih parova.

Zanimljivo je da je sve parova odabrao sa američkog kontinenta, pretežno sa severnog dela (MLS I NASL lige), a bilo ih je i iz srednjeg (Kostarika, Honduras) i južnog dela (Čile).

Uglavnom, svi timovi su ga ispoštovali, a na mnogima je značajno probijena granica od tri gola.

Na uloženih 300 dinara s kvotom 757,69 dobitak iznosi 511.440 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 284.133 dinara, odnosno čak 125% na 16 odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket odigran u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!