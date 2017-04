LUDI TIKET (-), ponedeljak, 6.477.873 dinara: Zbog nule u Subotici ostao bez preko 50.000 evra!

Igranje na veliki broj pogodaka u Superligi, ispostavilo se, nije dobra ideja...

Veličina slova A A A

Bio bi to epski tiket. Na 19 parova iz istog dana odigrana je identična igra, potencijalni dobitak iznosio je preko 50.000 evra, a MOZZART BONUS bio je oko 30.000 evra, dakle pomoću našeg benefita bi na ovom tiketu dobitak bio više nego dupliran... Kladilački san. San koji se u Subotici pretvorio u - košmar.

Dakle, na tiketu se našlo 19 mečeva, a na svima je odigran tip KMB 1+I&1+II, odnosno prognozirano je da će i u prvom i u drugom poluvremenu pasti bar po jedan gol.

I već od 12.00, kad je počela utakmica Valjadolid - Kordoba, sve je počelo da dolazi. Jedno po jedno... Sa manje ili više drame. Sve dok na teren nisu izašli Spartak i Metlac. Kako to neretko bude u sprskoj Superligi, utakmica je bila, kako bi se u žargonu reklo, zakucana. Bez mnogo toga što bi se moglo videti. I završilo se onako kako je počelo - 0:0. Golova ni u prvom, ni u drugom poluvremenu...

A na uloženih samo 100 dinara s neverovatnom kvotom 28.790 potencijalni dobitak iznosio je neverovatnih 6.477.873 dinara, uključujući tu i BRUTALAN MOZZART BONUS od 3.598.873 dinara, iliti 125% na 19 odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen u vreme trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00 možete značajno povećati svoje dobitke).

Dakle, bez BONUSA, dobitak bi iznosio 2.879.000 dinara, pa vi vidite koliko se isplati uplaćivati tikete u MOZZARTU...

NAPLATI PROMAŠAJ: na kraju, kako je promašen samo jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, što je u ovom slučaju 10.000 dinara!