LUDI TIKET (-), ponedeljak, 999.148 dinara: Nansijev let kad mu vreme nije

Četiri puta iz iksa u iks, i 4+ i 5+ pride... Na jednom tiketu!

Ambiciozan tiket stiže nam iz Beograda, preciznije iz Ustaničke ulice, gde je MOZZARTOV kladilac sastavio kombinaciju s kvotom 17.841!

To je uradio tako što je na tiket stavio četiri puta prelaz iz iksa u iks, a onda pridodao dva tipa s golovima, i to 4+ i 5+...

Retko ko je očekivao vatromet pogodaka na meču Hihon - Alaves, a ovaj igrač uhvatio je tip 5+ s kvotom 8,25 pošto je na kraju bilo 2:4. U duelu Augzburga i Verdera veliki broj pogodaka bio je nešto izvesniji, na kraju 3:2 za prolaz tipa 4+ s kvotom 3,10...

A da će i na poluvremenu i na kraju biti nerešeno, ovaj kladilac pogodio je na utakmicama Varegem - Gent 1:1 (0:0), Sevilja - Viljareal 0:0 i Kjevo - Udineze 0:0. Tamo gde se možda i najviše očekivao da prođe ovaj prelaz, u Francuskoj - nije prošao. Nant i Nansi su igrali bez golova u prvih 45 minuta, ali je u nastavku Nansi neočekivano uzleteo i sa dva gola ubeležio prvu pobedu na gostovanjima u Ligi 1 još od 10. septembra. Let kad mu vreme nije bilo...

Na uloženih 50 dinara s kvotom 17.841 potencijalni dobitak iznosio je 999.148 dinara, uključujući MOZZART BONUS 107.098 dinara, odnosno 12% na šest parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket odigran u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je vwća od 999, ovaj igrač podigao je kroz benefit NAPLATI PROMAŠAJ sto puta veću sumu od uložene, odnosno 5.000 dinara.