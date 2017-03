LUDI TIKET, sreda, 1.118.105 dinara: Od Australije do Avganistana!

Sjajno tipovanje za milion dinara

Počelo je u Australiji, a završilo se u Avganistanu!

A bilo je svega na ovom tiketu: kvalifikacija za Svetsko prvenstvo na azijskom kontinentu, kvalifikacija za Evropsko prvenstvo do 17 godina, pa i prijateljske utakmice beloruskih klubova Belšine i Kimika!

Ovaj kladilac iz Bora bio je toliko uveren u svoje tipova da ih je podupro s ulogom od 4.000 dinara, a naročito zanimljivo je da su na tiketu uglavnom bile kvote ispod 2,00, i da je jedino meč Avganistan - Vijetnam iskočio s kvotom 4,90 na tip iz iksa u iks, koji je i prošao posle 0:0 na poluvremenu i 1:1 na kraju.

Na uloženih 4.000 dinara s kvotom 243 dobitak iznosi 1.118.105 dinara, uključujući tu i MOZZART BONUS od 146.105 dinara, odnosno 15% na osam odigranih mečeva, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!